Mobileye: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mobileye gab am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mobileye 446,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 490,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,480 USD gegenüber -3,820 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,65 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,89 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,359 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,88 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at