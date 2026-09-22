mobilezone baut Online-Vertriebsnetz aus: jusit Smartphones neu auch auf Apfelkiste.ch erhältlich

Die professionell aufbereiteten Smartphones der mobilezone Marke jusit sind ab sofort auch auf Apfelkiste.ch erhältlich. mobilezone baut damit das Online-Vertriebsnetz ihres auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäfts weiter aus und ist mit jusit neu auf einem der führenden Schweizer E-Commerce-Shops präsent.

Unter der Marke jusit vertreibt mobilezone professionell aufbereitete Smartphones bereits heute über die eigenen Online-Kanäle jusit.ch und mobilezone.ch, über sämtliche mobilezone Shops sowie über Digitec Galaxus. Neu kommt mit Apfelkiste ein weiterer Eigenkanal dazu: Der auf Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel spezialisierte E-Commerce-Anbieter, seit Juni 2026 Teil der mobilezone Gruppe, führt die jusit Geräte ab sofort in seinem Sortiment. Damit erreicht das Second Life-Angebot der Gruppe eine zusätzliche, ausgesprochen online-affine Kundschaft.



Für Apfelkiste schliesst sich damit der Smartphone-Kreislauf: Das Unternehmen kauft bereits heute gebrauchte Smartphones von Kundinnen und Kunden an. Wer sein bisheriges Gerät verkauft, kann künftig direkt auf ein aufbereitetes jusit Smartphone umsteigen – inklusive Garantie und passendem Zubehör aus dem bestehenden Sortiment.



«Mit jusit auf Apfelkiste bauen wir unser Online-Vertriebsnetz konsequent weiter aus. Unsere aufbereiteten Geräte sind neu auch auf einem der führenden Schweizer E-Commerce-Shops präsent und erreichen damit Kundinnen und Kunden, die wir bisher nicht direkt angesprochen haben. Das Second Life-Geschäft ist für uns kein Nebenschauplatz, sondern ein strategischer Pfeiler. Je mehr Kanäle wir dafür öffnen, desto mehr Geräte bringen wir zurück in den Kreislauf», sagt Gregor Vogt, Chief Marketing & Product Officer von mobilezone.



Aufbereitung in der Schweiz mit Originalersatzteilen

Ein Refurbished-Smartphone ist nicht einfach ein gebrauchtes Gerät. Zertifizierte Technikerinnen und Techniker von mobilezone reload prüfen, reinigen und reparieren die Smartphones und verwenden dabei ausschliesslich Originalersatzteile. Ankauf, Reparatur und Verkauf finden in der Schweiz statt. Vertrieben werden die aufbereiteten Geräte unter der Marke jusit – neu auch über Apfelkiste

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Für Kundinnen und Kunden sind die geprüften und aufbereiteten Smartphones eine preislich attraktivere Alternative zu Neugeräten. Gleichzeitig verlängert die weitere Nutzung die Lebensdauer bestehender Geräte und schont Ressourcen. Besonders aktuell wird das mit Blick auf die neuen iPhone-Modelle im September: Viele Menschen wechseln dann ihr Smartphone – und genau diese Geräte sollen zurück in den Kreislauf statt ungenutzt in eine Schublade.



Das Angebot ist online verfügbar unter www.apfelkiste.ch/refurbished-smartphones.html.