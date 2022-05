mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Kooperation

mobilezone baut Partnerschaft mit Planzer aus



12.05.2022 / 06:45



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 12. Mai 2022 mobilezone hat die seit 2019 bestehende Kundenbeziehung mit Planzer weiterentwickelt. Der unabhängige Schweizer Telekommunikationsspezialist konnte Planzer 2'000 Smartphones von Samsung ausliefern. Die Geräte werden von den Fahrerinnen und Fahrern von Planzer für den Kundenkontakt im Alltag benötigt. Die Partnerschaft zwischen mobilezone und Planzer besteht seit mehreren Jahren. Durch die Zusammenarbeit können die Mitarbeitenden von Planzer privat Mobilabos von Swisscom sowie Zubehör und Smartphones zu attraktiven Konditionen beziehen. Dies ganz ohne Zusatzkosten für Planzer. Nun wurde die Partnerschaft erweitert, indem das Unternehmen von mobilezone 2'000 Smartphones von Samsung bezog, welche von den Fahrerinnen und Fahrern von Planzer genutzt werden. «Mit mobilezone haben wir einen verlässlichen Partner, der uns die für den Arbeitsalltag essenziellen Smartphones verfügbar macht», sagt Miguel Schiltknecht, Projektleiter Technik/Flottenmanagement bei Planzer. Für Thomas Gülünay, Managing Director mobilezone business, ist der Auftrag eine Bestätigung der guten Zusammenarbeit in den letzten Jahren: «Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Planzer bestätigt, dass wir seit 2019 einen guten Job gemacht haben. Wir freuen uns sehr über den neuen Auftrag und den Vertrauensbeweis.» mobilezone unterstützt Unternehmen und Verbände dabei, die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens optimal zu nutzen. Das Angebot umfasst eine professionelle Beratung, ein umfassendes Dienstleistungsangebot für alle Aspekte des Mobile-Managements sowie ein breites Angebot an Mobilgeräten und Zubehör. Mobilgeräte können von den Unternehmen gekauft werden oder mobilezone stellt diese im Mietmodell (Device as a Service) zur Verfügung. Via Online-Kundenportal können die Mitarbeitenden der Firmenkunden oder die Mitglieder von Verbänden Mobilgeräte und Zubehör bestellen oder Abos zu Vorzugskonditionen abschliessen. Kontakt für Medienschaffende

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

