mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
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29.09.2026 15:58:23
mobilezone erhält EcoVadis Silber-Auszeichnung auf Gruppenstufe
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mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): ESG
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 29. September 2026
mobilezone wurde von EcoVadis erneut für ihr nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln ausgezeichnet. Im Rahmen der diesjährigen Bewertung konnte sich die mobilezone Gruppe weiter steigern und erhielt neu die Silbermedaille (Vorjahr: Bronzemedaille). Damit gehört mobilezone zu den besten 15 Prozent der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen ihrer Grösse. Die Bewertung wurde auf Gruppenstufe durchgeführt und umfasst sämtliche Gesellschaften der mobilezone Gruppe.
Die Auszeichnung bestätigt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements innerhalb der Gruppe. In den vergangenen Jahren hat mobilezone ihre Nachhaltigkeitsstrukturen und Prozesse konsequent ausgebaut. Dazu zählen unter anderem die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung entlang der europäischen ESRS-Themenstandards, die Integration neuer Gruppengesellschaften in das ESG-Management sowie die erfolgreiche Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001.
«Die Silbermedaille ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich. Wir werden unseren eingeschlagenen Weg engagiert weiterverfolgen und Nachhaltigkeit auch künftig gezielt in unsere Unternehmensentwicklung einbeziehen.» sagt Bernhard Mächler, CFO von mobilezone.
Detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeitsinitiative von mobilezone sind im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht nachlesbar: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/nachhaltigkeit.html
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Über mobilezone
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2406222
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2406222 29.09.2026 CET/CEST
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