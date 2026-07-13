mobilezone erhält ISO 14001-Zertifizierung für ihr Umweltmanagementsystem

mobilezone hat ihr Umweltmanagementsystem gemäss ISO 14001:2015 erfolgreich zertifizieren lassen. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine nachhaltige Ausrichtung und schafft eine verbindliche Grundlage, um die eigene Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Die Zertifizierung bestätigt, dass mobilezone ein strukturiertes Umweltmanagementsystem etabliert hat, das dem internationalen ISO-Standard entspricht. Dies ermöglicht eine konsistente Steuerung von Umweltaspekten über die wesentlichen Gesellschaften der Gruppe und schafft eine einheitliche Basis für den Umgang mit Umweltanforderungen.

Die ökologische Verantwortung ist bei mobilezone bereits fest in die eigenen Geschäftsprozesse integriert. Dazu zählen insbesondere der effiziente Einsatz von Ressourcen, die Reduktion der eigenen Umweltauswirkungen sowie die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung. Die Zertifizierung stellt damit einen wichtigen Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens dar.

Bernhard Mächler, CFO von mobilezone: «Ein strukturiertes Umweltmanagement ist für uns ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmenssteuerung. Die Zertifizierung ist ein klares Signal an Kunden, alle Partner und die Gesellschaft, dass das Unternehmen nachhaltig aufgestellt ist.»

mobilezone wird ihr Umweltmanagementsystem laufend weiterentwickeln und gezielte Massnahmen umsetzen, um die eigene Umweltleistung weiter zu verbessern. Der Fokus liegt dabei auf der weiteren Reduktion von Emissionen, der Optimierung von Prozessen sowie der Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Ergänzend dazu hat mobilezone die Berichterstattung in den letzten Jahren stetig verbessert und hat den Nachhaltigkeitsbericht 2025 erstmals entlang den Anforderungen der CSRD erstellt.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von mobilezone sind hier (mobilezone - Nachhaltigkeit) ersichtlich.