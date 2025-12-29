mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
29.12.2025 17:45:15
mobilezone meldet Vollzug des Verkaufs des deutschen Geschäfts und sieht positive Entwicklung im Schweizer Heimmarkt
mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Verkauf/Fusionen & Übernahmen
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Rotkreuz, 29. Dezember 2025
mobilezone holding ag (‘mobilezone’) vermeldet den Vollzug («Closing») des am 8. Oktober angekündigten Verkaufs des deutschen Geschäfts (‘mobilezone Deutschland’). Dank einem guten Geschäftsverlauf in der Schweiz erwartet mobilezone ihre für das Jahr 2025 gesteckten EBIT-Ziele im Schweizer Heimmarkt zu erreichen und blickt positiv in die Zukunft. Aufgrund des Verkaufs des deutschen Geschäftes wird die Gruppen-EBIT-Guidance für das Jahr 2025 sistiert.
Nachdem am 5. November 2025 das deutsche Bundeskartellamt dem am 8. Oktober 2025 verkündeten Verkauf des deutschen Geschäftes (siehe Pressemitteilung) zugestimmt hat, konnte die Transaktion heute vollzogen («Closing») werden. Mit dem Vollzug der Transaktion geht das gesamte deutsche mobilezone Geschäfts an freenet über. Über die 10-jährige Investitionsperiode im deutschen Markt konnte mobilezone eine attraktive Rendite von 162% erzielen und damit signifikanten Wert für mobilezone Aktionäre schaffen. Künftig wird sich mobilezone ausschliesslich auf den Schweizer Heimmarkt fokussieren.
Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats der mobilezone holding ag, sagt: «Wir sind glücklich mit dem Vollzug der Transaktion unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen definitiv in guten neuen Händen zu wissen und blicken nun fokussiert auf unseren Heimmarkt Schweiz. Dank einer guten Entwicklung, sind wir zuversichtlich unser am 15. August erhöhtes Schweizer Jahresziel (EBIT-Marge von 12.5 bis 13.0 Prozent) zu erreichen. Darüber hinaus werden wir in den nächsten Jahren Marktchancen nutzen und die Marktposition in der Schweiz weiter stärken.»
Verwendung des Verkaufserlöses
Fokussierung auf Heimmarkt
mobilezone bestätigt Ziele im Schweizer Heimmarkt und Dividende für die nächsten drei Jahre
Über die nächsten drei Jahre, soll der durch den Verkauf wegfallende EBITDA und Cashflow aus Deutschland durch organisches- und anorganisches Wachstum vollständig kompensiert und die attraktive Dividendenausschüttung fortgeführt werden. Im Jahr 2028 erwartet mobilezone einen EBITDA von rund CHF 70 Mio. und plant bis dahin weiterhin eine Dividende von CHF 0.90 pro Aktie auszuzahlen.
Anpassung der Schweizer Organisation
Lars Keller (1982, Schweizer) ist seit November 2025 Chief Operating Officer (COO) der mobilezone Schweiz. Zuvor war er seit 2018 als Chief Sales Officer bei Salt tätig. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung im Schweizer Vertrieb und war unter anderem als Verkaufsleiter bei mobilezone sowie bei der Zebra Fashion AG tätig.
Veränderung im Verwaltungsrat
Weitere Informationen zu der zukünftigen strategischen Ausrichtung und der Guidance 2026 werden mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2025 am 6. März 2026 bekannt gegeben.
Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende
Pascal Boll
Über mobilezone
Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist der führende unabhängige Schweizer Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.
mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte – Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2252328
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
