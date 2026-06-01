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mobilezone vermeldet Vollzug der Akquisition von Apfelkiste.ch und des Retail-Branding-Spezialisten MAREIN



01.06.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rotkreuz, 1. Juni 2026 Am heutigen Montag wurde die am 19. März 2026 angekündigte Akquisition der AK Group AG durch mobilezone vollzogen («Closing»). Mit dem Vollzug wird Pierre Droigk, Gründer von Apfelkiste.ch, neu grösster Einzelaktionär von mobilezone. Mit der abgeschlossenen Akquisition sieht sich mobilezone strategisch gestärkt und gut positioniert für die weitere Entwicklung. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet mobilezone einen Gruppen-EBITDA von CHF 50-57 Mio. Closing der Akquisition von AK Group AG

Mit dem Vollzug («Closing») ist die mobilezone Gruppe Eigentümerin der AK Group AG, welche die E-Commerce Plattform Apfelkiste.ch, sowie das auf Retail-Branding und Sourcing spezialisierte Unternehmen MAREIN, umfasst. Die zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung am 19. März 2026 genannten Transaktionsdetails (link), insbesondere der in bar bezahlte Kaufpreis von rund CHF 180 Mio. (Enterprise Value), konnten bestätigt werden. Zusammen mit Apfelkiste und MAREIN sieht sich die mobilezone Gruppe stark positioniert für die Zukunft. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Gruppe zeigt sich breit aufgestellt und verfügt über starke Marktpositionen in allen relevanten Kanälen – Retail, E-Commerce und B2B. Das Wachstumspotenzial in sämtlichen Geschäftsfeldern und der fortgeführte Fokus auf wiederkehrende Umsätze («Recurring Revenue») werden die Cash-Generierung und die Margenentwicklung von mobilezone über die nächsten Jahre weiter stärken. Pierre Droigk neu grösster Einzelaktionär von mobilezone

Wie mobilezone am 24. April 2026 informierte (link), wird sich die JULE Investment Management AG im Zuge der oben genannten vollzogenen Akquisition an mobilezone beteiligen. Bei der JULE Investment Management AG handelt es sich um eine Gesellschaft im Besitz von Pierre Droigk, Gründer von Apfelkiste.ch. Gekoppelt an den Vollzug, wird sie das gesamte Aktienpaket der Haubrich SE, bisher grösster Einzelaktionär von mobilezone, übernehmen. Mit dem 5.18% des ausstehenden Aktienkapitals umfassenden Aktienpakets wird Pierre Droigk neu grösster Einzelaktionär von mobilezone. mobilezone erachtet die Beteiligung von Pierre Droigk als wichtigen Schritt zur Stärkung der Aktionärsstruktur und als grossen Vertrauensbeweis in das zukünftige gemeinsame Potenzial von mobilezone, Apfelkiste und MAREIN. Wie am 19. März kommuniziert, wird Pierre Droigk an der Generalversammlung vom 31. März 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen und zukünftig die strategische Weiterentwicklung der mobilezone Gruppe aktiv mitgestalten. Angepasste Guidance für Geschäftsjahr 2026

Basierend auf der Vollkonsolidierung von Apfelkiste und MAREIN ab dem 1. Juni 2026 erwartet mobilezone für das Geschäftsjahr 2026 einen Gruppen-EBITDA von CHF 50-57 Mio. (zuvor CHF 40-47 Mio.). Zudem bestätigt mobilezone das am 8. Oktober 2025 kommunizierte EBITDA-Ziel von CHF 70 Mio. für das Geschäftsjahr 2028. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 werden am 14. August 2026 veröffentlicht.

Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Pascal Boll

Director MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die mobilezone holding ag ist das führende auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Unternehmen im Schweizer Markt. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

mobilezone beschäftigt rund 700 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte fokussierte Gruppe ist breit aufgestellt und verfügt über führende Marktpositionen im Schweizer Retail mit der Marke mobilezone und im E-Commerce mit den Plattformen Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch. Das Angebot von mobilezone (erhältlich am POS und online) umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Apfelkiste führt ein breites Sortiment an Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO-Geschäft (Mobile Virtual Network Operator) mit den Marken TalkTalk und Digital Republic, das B2B-Geschäft, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte) mit der Marke jusit. MAREIN verfügt über umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten. Das Produktangebot von mobilezone richtet sich an Privat- und Firmenkunden, mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau von wiederkehrendem Geschäft («Recurring Revenue»).



www.mobilezoneholding.ch

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