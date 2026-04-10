Mobilfunk-Frequenzauktion bringt 39 Mio. Euro für den Staatshaushalt

Die staatliche Telekom-Control-Kommission hat am Freitag eine Frequenz-Auktion für das Handy-Netz abgeschlossen und dabei 39,4 Mio. Euro erlöst. Die erfolgreichen Bieter waren A1, T-Mobile und Hutchison. A1 erwarb 50 MHz zu 11 Mio. Euro, T-Mobile 100 MHz zu 13,2 Mio. Euro und Hutchison 100 MHz zu 15,2 Mio. Euro. Die Auktionserlöse gehen an die Republik.

Die Frequenzen im Bereich 2600 MHz wurden erstmals 2010 vergeben, die Nutzungsrechte laufen Ende des Jahres aus. Der Bereich 2300 MHz wurde erstmals ausgeschrieben. "Abhängig von zukünftigen technischen Entwicklungen können die Frequenzen bis zu 30 Jahre genutzt werden", teilte die Kommission in einer Aussendung mit. Jeder Frequenzzuteilungsinhaber sei verpflichtet, mit dem ihm in diesem Verfahren zugeteilten Frequenzspektrum "ab einem gewissen Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl an Standorten zu betreiben", so die Behörde.

stf/sag

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