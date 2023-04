Mobilfunk in den Alpen: Vodafone vollendet Ausbauoffensive schneller als geplant

121 Baumaßnahmen in nur neun Monaten realisiert22 LTE-Funklöcher beseitigtMobiler Datenverkehr steigt um mehr als 35 ProzentVodafone hat seine aktuelle Ausbau-Offensive für die deutsche Alpenregion schneller vollendet als geplant. Im Juli 2022 hatte Vodafone auf der Aueralm in Bad Wiessee angekündigt, in den acht Landkreisen der Alpen 115 Bauprojekte zu realisieren, um das Netz in der Fläche auszubauen und zu verstärken. Nur neun Monate nach dem Start sind alle diese Bauprojekte bereits geschafft. Mehr noch: Es wurden 121 Baumaßnahmen umgesetzt, um Notrufe zu erleichtern und schnelleres Senden von Gipfel-Selfies zu ermöglichen. Hintergrund: Mobilfunk bringt ein Stück mehr Sicherheit in die Alpenregion. Zudem steigt der mobile Datenverkehr um über 35 Prozent, weil die Einheimischen und die Gäste immer stärker zum Smartphone greifen.Im Rahmen der aktuellen Ausbauoffensive hat Vodafone 22 LTE-Funklöcher beseitigt – vor allem durch Neubauten von Stationen. Zudem wurden 78 neue 5G-Stationen in Betrieb genommen, indem bestehende Standorte zu 5G-Stationen aufgewertet wurden. Insgesamt betreibt Vodafone in der Alpenregion nunmehr 416 Mobilfunk-Stationen. Dadurch sind 99,7 Prozent der besiedelten Gebiete in der Alpenregion – das sind die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land – an das Vodafone-Mobilfunknetz angebunden. Mit seinem mobilen Breitbandnetz LTE erreicht Vodafone mehr als 99 Prozent der Haushalte und Ferienwohnungen in den Alpen.99,7 Prozentder besiedelten Alpenregionen sind an das Vodafone-Netz angeschlossenStarke Nachfrage der Bevölkerung Mit seinen Investitionen in den Ausbau des LTE-Netzes und dem Aufbau des 5G-Netzes trägt Vodafone der starken Nachfrage der Bevölkerung Rechnung: Der mobile Datenverkehr in der Alpenregion wächst rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 35 Prozent. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa aus beruflichen Gründen oder um ihre Urlauseindrücke in sozialen Medien zu teilen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport (z.B. Fußball-Bundesliga, 2. Liga und Champions League) und TV-Sendungen im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Medienhäusern zu informieren.Regionaler NetzausbauInteraktive Grafiken zum Netzausbau in DeutschlandErfahre mehrEin Stück mehr SicherheitNetzempfang bringt in den Alpen aber auch ein Stück mehr Sicherheit: Früher war es häufig unmöglich, inmitten der Berge einen Anruf an die Notfallzentrale abzusetzen oder auf dem Handy die Wetterlage, die Streckenplanung oder Wander-Karten aufzurufen. Aus diesem Grund hat Vodafone in Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein bereits vor mehr als 30 Jahren den Ausbau seines Mobilfunk-Netzes in den Alpen gestartet. Die erste Mobilfunk-Station in den Alpen wurde im Juni 1992 in Betrieb genommen. Ein Ziel war – und ist es weiterhin – mehr Sicherheit für die Wanderer und Bergsteiger durch die Einführung des Handy-Notrufes zu schaffen. Inzwischen ist das Netz in den Alpen auch in abseits gelegenen Rad- und Wanderwegen schon ganz gut ausgebaut. Mehr noch: Vodafone hat inzwischen in allen 416 Mobilfunkstationen in den Alpen die Notruf-Technologie AML (Advanced Mobile Location) eingebaut. Bei einem Notruf an die ‚112‘ wird der genaue Standort eines Anrufers via AML automatisch an die Rettungsleitstelle übertragen. So können die Retter schnellstmöglich an einen Unglücksort gelangen und Hilfe leisten.Neu: Katastrophen-Warnsystem in allen Mobilfunk-Stationen eingebautCell BroadcastZur NewsDarüber hinaus wurde ganz aktuell im Februar 2023 das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast in allen 416 Mobilfunk-Stationen der Alpenregion in Betrieb genommen. Mit Cell Broadcast kann die Bevölkerung in der Alpenregion seitdem gezielt und schnell per Textnachricht auf mobilen Endgeräten vor Katastrophen gewarnt werden – etwa vor Unwettern, Bränden, Erdbeben, akuten Lawinengefahren oder Überflutungen. Das gilt für kommende sowie bereits eingetretene Katastrophen. Vodafone sieht in Cell Broadcast eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen Warnsystemen wie Sirenen, Rundfunk und Warn-Apps.Der Ausbau geht weiterDer Mobilfunk-Ausbau in den Alpen geht auch nach Vollendung der aktuellen Ausbau-Offensive weiter, denn ein Netz ist nie fertig. Allein bis Ende 2023 baut Vodafone 15 weitere mobile Datenautobahnen. Von Mobilfunk-Neubauten profitieren beispielsweise die Einwohner und Touristen in Tittmoning (LK Traunstein), Marktschellenberg und Teisendorf (LK Berchtesgadener Land) sowie Pforzen (LK Ostallgäu). Allerdings ist der Ausbau des Netzes gerade in den Alpen eine besondere Herausforderung. Denn das Gebiet ist aufgrund der Topographie viel schwerer zu versorgen als etwa das flache Land. Zudem muss immer zwischen Naturschutz und Mobilfunk-Versorgung abgewogen werden. Ebenso sollen sich die Stationen möglichst harmonisch in das Landschaftsbild einfügen. Bei der Suche nach neuen Standorten freut sich unser Dienstleister, die Funkturm-Gesellschaft Vantage Towers, über die Unterstützung von Gemeinden, Vermietern und Verpächtern.Der Beitrag Mobilfunk in den Alpen: Vodafone vollendet Ausbauoffensive schneller als geplant erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.