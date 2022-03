Mobilfunk schützt Oldtimer vor Diebstahl

Protect & Connect: vernetzte Sicherheit für OldtimerDigitaler Diebstahlschutz einfach und schnell zum NachrüstenVodafone Sicherheitszentren in 54 Ländern unterstützen bei der DiebesjagdVom 23. bis zum 27. März 2022 öffnet mit der Techno Classica in Essen die weltweit größte Oldtimer-Messe ihre Tore. Auf rund 120.000 Quadratmetern Fläche gibt es für Besucher einiges zum Staunen – und das so weit das Auge reicht: Youngtimer für wenige Tausend Euro bis hin zu Ferraris im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Bei diesen Preisen sollte vor allem in einem Punkt vorgesorgt sein: Schutz vor Diebstahl. Denn der angerichtete Schaden durch gestohlene Autos wird in Deutschland immer größer. Zwar wurden 2020 mit insgesamt 10.697 Stück 25 Prozent weniger Autos gestohlen als im Vorjahr (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft). Insgesamt verursachten Autodiebe im Jahr 2020 jedoch einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von fast 214 Millionen Euro. Der Grund: Immer häufiger schlagen Diebe bei besonders teuren Fahrzeugen zu. Darunter: Sportwagen, Luxusautos und Oldtimer. Die ‚alten Schätze‘ werden nicht nur bei Dieben beliebter. Auf deutschen Straßen sind mehr Oldtimer unterwegs, als jemals zuvor. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zählte zu Jahresbeginn 1.130.741 Fahrzeuge, die 30 Jahre oder älter waren. Ein neuer Rekord, der den Vorjahreswert um mehr als 15 Prozent übersteigt (2021: 983.289). Vodafone bietet speziell für Oldtimer einen digitalen Diebstahlschutz. Mit ‚Protect & Connect‘ können Besitzer ihre alten Schätze vor Langfingern schützen – per Mobilfunk.„Wir bringen Oldtimer ins Internet der Dinge und machen Dieben so das Leben schwer. Unser digitaler Diebstahlschutz schlägt Alarm, wenn Langfinger sich an Fahrzeugen zu schaffen machen – unabhängig vom Alter der Autos“, so Vodafone Automotive CEO Gion Baker. Bei vielen Fahrzeugen ist der digitale Diebstahlschutz ab Werk verbaut. Bei Oldtimern kann die Lösung (Vodafone Protect & Connect) einfach und schnell nachgerüstet werden. Die Installation der Technik ist bei Caratec oder einem der deutschen Einbaupartner in weniger als einem Tag möglich. Die Hardware und die zweijährige Nutzung des Systems, sowie der dazugehörigen ‚My Connected Car App‘ kosten 389,00 Euro. Anschließend kostet der digitale Diebstahlschutz die Anwender jährlich 65 Euro.Per App: Geo-Zonen lassen sich flexibel errichten und verwaltenBesitzer haben ihren Oldtimer mit der ‚My Connected Car App‘ für Android und iOS immer im Blick. Mit wenigen Klicks lassen sich beispielsweise Geo-Zonen verwalten und überwachen. Sobald der Oldtimer einen Standort ungewollt verlässt, erhält der Besitzer auf dem Smartphone einen Alarm und kann das gestohlene Fahrzeuge per GPS-Signal verfolgen. Denn der vernetzte Oldtimer funkt im Internet der Dinge. Und übermittelt per Mobilfunk immer den genauen Standort. Alle Systeme funktionieren länderübergeifend.Sicherheitspersonal in 54 Nationen kann Fahrzeuge zu jederzeit ortenStellt der Halter den Diebstahl fest, kontaktiert er per Tastdruck in der App das Vodafone-Sicherheitscenter. Das Sicherheitspersonal von Vodafone ist in 54 Nationen rund um die Uhr verfügbar und kann die vernetzten Oldtimer jederzeit orten.Erfolg bei der Diebesjagd: Im vergangenen Jahr wurden 670 Diebstähle verhindertIm Ernstfall nimmt das Personal Kontakt zu den lokalen Sicherheitsbehörden auf und hilft die gestohlenen Fahrzeuge ausfindig zu machen. Mit großem Erfolg: Allein im vergangenen Jahr vereitelte das Sicherheitspersonal gemeinsam mit den lokalen Behörden mehr als 670 Diebstähle. Vom E-Bike über den Porsche bis zum Oldtimer. Auf diese Weise wurden Schäden in Höhe von rund 21 Mio. Euro verhindert.Der Beitrag Mobilfunk schützt Oldtimer vor Diebstahl erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.