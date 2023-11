Mobilfunk-Tarife für Tablet und Notebook jetzt noch einfacher buchbar

Vodafone-Kunden können gewünschten Tarif auf Windows-Endgeräten besonders komfortabel buchen Vodafone ist erster deutscher Mobilfunk-Netzbetreiber, der den in Windows integrierten Buchungsservice für Neukunden anbietetVoraussetzung: eSIM-fähiges Notebook oder Tablet-PC & Windows ab Version 11Mit Notebook oder Tablet-PC mobil ins Internet – wer unterwegs ist, nutzt meistens öffentliches WLAN. Doch nicht immer ist die Verbindung zuverlässig oder sicher. Was nun? Einen Ort mit besserem WLAN aufsuchen? Mit dem eigenen Smartphone eine Verbindung so lange aufbauen bis der Akku leer ist? Das muss nicht sein: Als erster Telekommunikationsanbieter in Deutschland bietet Vodafone ab sofort die Möglichkeit, einen neuen Mobilfunk-Vertrag direkt auf einem Windows-Gerät abzuschließen – ohne, dass dazu ein Internet-Browser für die Buchung auf der Vodafone-Webseite verwendet werden muss. Wer den Vertrag abgeschlossen hat, kann ohne lange Wartezeit im Mobilfunk-Netz von Vodafone loslegen. Die sogenannte ‚On-Device-Activation‘ (ODA) vereinfacht in den Verbindungseinstellungen auf Windows-Geräten die Buchung eines Mobilfunk-Tarifs erheblich. Der Prozess ist direkt im Betriebssystem integriert und wird über den Menüpunkt ‚Mobilfunk-Tarife‘ aufgerufen. Wer bereits über einen Mobilfunk-Vertrag verfügt, kann dort wie bisher den bestehenden Mobilfunk-Tarif mit dem Windows-Gerät verknüpfen oder einen bereits abgeschlossenen Vertrag mit Hilfe eines QR-Codes aktivieren. Der Abschluss eines neuen Mobilfunk-Tarifs ist über diesen digitalen Buchungsweg mit einem deutschen Anbieter allerdings bislang nicht möglich gewesen. Das ändert sich jetzt. Auch Neukunden können Mobilfunk-Tarif über Windows buchenWer noch keinen Mobilfunk-Vertrag abgeschlossen hat, kann nun ganz spontan von unterwegs aus auf Notebooks oder -Tablets einen Zugang ins Mobilfunk-Netz von Vodafone erhalten. Zur Auswahl stehen verschiedene Smart Tech Tarife – das sind Vodafones mobile Internet-Tarife für die Vernetzung von Geräten. Nach der Tarifauswahl und dem Vertragsabschluss wird ein eSIM-Profil auf das Windows-Gerät heruntergeladen und aktiviert. Marcel de Groot, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone: „Der gesamte Prozess dauert nur wenige Minuten und erfordert lediglich eine vorübergehende Internet-Verbindung. Sobald der Tarif gebucht ist, wird die eSIM mit nur einem Klick heruntergeladen und aktiviert, sodass der Kunde direkt das Mobilfunk-Netz von Vodafone nutzen kann. Für Mobilfunk-Nutzer ist das eine weitere Möglichkeit, mit der sie komfortabel und ohne lange Wartezeit das Mobilfunk-Netz von Vodafone für die Datenübertragung nutzen können.“Voraussetzung für die Nutzung des neuen Service ist ein eSIM-fähiges Notebook oder Tablet-PC mit Windows ab Version 11, das Mobilfunk-Verbindungen unterstützt. Schritt für Schritt – so funktioniert die Buchung über das Windows Start-Menü Ins ‚Start‘-Menü gehen und den Punkt ‚Mobilfunk-Tarife‘ auswählenVodafone als Mobilfunk-Anbieter auswählenPassenden Datentarif suchen und Kundendaten im Bestellprozess hinterlegenDie eSIM wird heruntergeladen und aktiviert. Kunden können ohne Wartezeit lossurfen.OneNumberbestehenden Mobilfunk-Tarif mit anderen Endgeräten verknüpfenZu den tarifenDer Beitrag Mobilfunk-Tarife für Tablet und Notebook jetzt noch einfacher buchbar erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel