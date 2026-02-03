Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
03.02.2026 05:05:00
Mobilfunk von Google: KI lauscht mit und verbessert den Ton
Unter dem Namen Fi Wireless bietet Google in den USA Mobilfunk an. Neuerdings laufen Telefonate über Google-Server, wo KI eingreift, um Geräusche zu filtern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
