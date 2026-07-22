Telefonica Deutschland Aktie
WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9
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22.07.2026 18:48:48
Mobilfunker O2 streicht in Deutschland über tausend Stellen
Auch die Zahl der Shops soll sinken. Beim Telekommunikationsanbieter soll nun der Einsatz von KI forciert werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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