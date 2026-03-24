BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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24.03.2026 09:39:24
Mobilitätsunterstützung für die Charité zum Ausbau der neurologischen Gesundheitsversorgung in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
+++ BMW Group Berlin unterstützt medizinische Versorgung mit Fahrzeugspende +++ Charité Berlin, Universitätsmedizin Greifswald und Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem, erweitern teleneurologische Betreuung durch TENEAM-Projekt +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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