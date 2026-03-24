BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 09:39:24

Mobilitätsunterstützung für die Charité zum Ausbau der neurologischen Gesundheitsversorgung in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

+++ BMW Group Berlin unterstützt medizinische Versorgung mit Fahrzeugspende +++ Charité Berlin, Universitätsmedizin Greifswald und Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem, erweitern teleneurologische Betreuung durch TENEAM-Projekt +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten