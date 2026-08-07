MOBILITY GLOBAL Aktie
WKN DE: A42D7E / ISIN: US60744M1062
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07.08.2026 13:33:21
Mobility Global Inc Announces Drop In Q2 Profit
(RTTNews) - Mobility Global Inc (MBGL) revealed a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $53 million, or $0.18 per share. This compares with $65 million, or $0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.6% to $468 million from $439 million last year.
Mobility Global Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53 Mln. vs. $65 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.22 last year. -Revenue: $468 Mln vs. $439 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.870 B To $ 1.885 B
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