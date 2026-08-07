Mobility Global Inc Announces Drop In Q2 Profit

(RTTNews) - Mobility Global Inc (MBGL) revealed a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $53 million, or $0.18 per share. This compares with $65 million, or $0.22 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.6% to $468 million from $439 million last year.

Mobility Global Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $53 Mln. vs. $65 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.22 last year. -Revenue: $468 Mln vs. $439 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.870 B To $ 1.885 B