MOBILITY GLOBAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MOBILITY GLOBAL ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MOBILITY GLOBAL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

MOBILITY GLOBAL hat ein EPS von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden 468,0 Millionen USD gegenüber 439,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at