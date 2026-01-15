Mobilus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mobilus hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,11 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mobilus ein EPS von -3,630 JPY in den Büchern gestanden.

Mobilus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 466,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 395,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at