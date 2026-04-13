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13.04.2026 06:31:29
Mobilus: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mobilus präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,63 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 541,9 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 456,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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