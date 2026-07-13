Mobilus zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mobilus hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,58 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 557,1 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 469,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at