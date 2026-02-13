Mobimo Aktie

WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

13.02.2026 07:51:40

Mobimo fährt höheren Promotionserfolg ein

Das Immobilienunternehmen Mobimo hat im vergangenen Jahr den Gewinn deutlich gesteigert. Geholfen haben dabei die höheren Immobilienbewertungen der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion. Die Mieterträge stiegen jedoch nur leicht und die Leerstandsquote war per Ende Jahr höher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
