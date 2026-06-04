Mobio Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mobio Technologies hat am 01.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mobio Technologies ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mobio Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at