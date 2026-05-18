Mobiquity Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mobiquity Technologies ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mobiquity Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mobiquity Technologies ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 100 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at