Mobiquity Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mobiquity Technologies stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at