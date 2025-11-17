Mobiquity Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mobiquity Technologies ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mobiquity Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Mobiquity Technologies im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 78,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mobiquity Technologies 0,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at