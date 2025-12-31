|
Mobivity: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mobivity gab am 29.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 0,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mobivity 0,2 Millionen USD umgesetzt.
