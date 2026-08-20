Mobix Labs A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mobix Labs A stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,33 USD gegenüber -1,700 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 0,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mobix Labs A 2,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at