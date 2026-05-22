Mobix Labs A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mobix Labs A hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,59 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 61,35 Prozent zurück. Hier wurden 1,0 Millionen USD gegenüber 2,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at