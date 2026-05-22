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22.05.2026 06:31:29
Mobix Labs A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mobix Labs A hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,59 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 61,35 Prozent zurück. Hier wurden 1,0 Millionen USD gegenüber 2,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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