Mobix Labs Aktie
WKN DE: A3EEHH / ISIN: US60743G1004
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04.06.2026 17:13:21
Mobix Labs Shares Jump 17% On Planned Vision Aerial Acquisition
(RTTNews) - Mobix Labs, Inc. (MOBX) shares surged 17.97%, gaining $0.3999 to $2.6299 on Thursday after the company announced it had signed a binding Letter of Intent to acquire Vision Aerial, Inc., a Montana-based manufacturer of American-built drones.
The stock is currently trading at $2.6299, compared with its previous close of $2.2300. During the session, it opened at $3.0200 and traded between $2.4300 and $3.0599. Trading volume reached 37.87 million shares, significantly above its average volume of 5.62 million shares.
Mobix Labs shares have traded between $1.3100 and $14.4000 over the past 52 weeks.
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