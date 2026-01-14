14.01.2026 06:31:28

Mobix Labs stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mobix Labs gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mobix Labs hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,010 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,750 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9,91 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,44 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen