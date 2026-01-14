Mobix Labs stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mobix Labs gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mobix Labs hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,010 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,750 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9,91 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,44 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at