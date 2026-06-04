Mobix Labs Aktie
WKN DE: A3EEHH / ISIN: US60743G1004
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04.06.2026 15:00:51
Mobix Labs Stock Jumps On Planned Acquisition Of American-Built Drone Manufacturer
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