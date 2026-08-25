Mobvista gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mobvista lud am 24.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 HKD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mobvista 4,50 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,89 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at