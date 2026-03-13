|
Mobvista präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mobvista hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Mobvista im vergangenen Quartal 4,49 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mobvista 3,52 Milliarden HKD umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 HKD. Im Vorjahr hatte Mobvista 0,080 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Der Jahresumsatz wurde auf 15,96 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,77 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
