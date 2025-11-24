|
Mobvista stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mobvista hat am 21.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mobvista ein EPS von 5,07 HKD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 4,16 Milliarden HKD gegenüber 3,25 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
