Mobvista stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mobvista präsentierte in der am 31.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,17 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobvista 0,110 HKD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Mobvista im vergangenen Quartal 4,54 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mobvista 3,42 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at