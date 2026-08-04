Mochida Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mochida Pharmaceutical hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 89,77 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 31,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at