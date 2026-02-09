Mochida Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mochida Pharmaceutical gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 78,40 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 32,50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at