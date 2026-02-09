|
09.02.2026 06:31:29
Mochida Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mochida Pharmaceutical gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 70,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 78,40 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 32,50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!