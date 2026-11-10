Mochida Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mochida Pharmaceutical lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 100,24 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mochida Pharmaceutical 55,36 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Mochida Pharmaceutical im vergangenen Quartal 32,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mochida Pharmaceutical 28,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at