Mochida Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mochida Pharmaceutical lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,05 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 29,46 Milliarden JPY gegenüber 24,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 222,96 JPY gegenüber 160,36 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 116,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 105,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at