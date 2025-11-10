Modalis Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Modalis Therapeutics ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Modalis Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,13 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,230 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at