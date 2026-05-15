Modalis Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modalis Therapeutics gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Modalis Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,020 JPY je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at