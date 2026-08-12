Modalis Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modalis Therapeutics ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Modalis Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,32 JPY. Im Vorjahresquartal waren -4,760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at