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11.11.2026 06:31:29
MODEC legte Quartalsergebnis vor
MODEC veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 192,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 216,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 198,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 188,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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