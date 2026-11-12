MODEC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MODEC lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte MODEC 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,69 Prozent zurück. Hier wurden 1,25 Milliarden USD gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at