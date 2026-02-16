|
MODEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MODEC gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 260,38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MODEC 109,71 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat MODEC im vergangenen Quartal 189,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MODEC 181,60 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 789,89 JPY. Im Vorjahr hatte MODEC 489,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.
MODEC hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 685,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 634,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
