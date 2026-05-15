MODEC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MODEC hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MODEC 1,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 876,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at