MODEC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MODEC lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 227,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 123,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 168,99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 133,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at