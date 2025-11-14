MODEC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MODEC hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MODEC 0,700 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat MODEC 1,27 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at