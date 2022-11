Model N präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Model N hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,200 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Model N 0,180 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 58,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,720 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,45 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 219,16 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,703 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 217,33 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at