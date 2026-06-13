Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.06.2026 09:00:00
Model-Schau: Reasoning aus China, kleine Liquid-Modelle und neue Microsoft-Welt
Bei den LLMs, die zunehmend multimodal arbeiten, gibt es spannende Entwicklungen für mehr Performance und schlankere Größen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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