Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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28.04.2026 10:12:36
Model Y nur noch auf Platz zwei: E-Auto von VW überholt Tesla in Deutschland
Noch im vergangenen Jahr war Teslas Model Y das meistgefahrene E-Auto in Deutschland. Doch das ändert sich nun. Vom VW ID.3 sind inzwischen mehr als 116.000 Modelle zugelassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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